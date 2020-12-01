زعيم المعارضة التركية : كل صوت لحزب أردوغان هو حرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طرح رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، عدة تساؤلات بشأن اتفاقيات تركيا مع قطر، وقال: «بعنا كل شيء، وفى النهاية قمنا ببيع 10% من بورصة إسطنبول، علينا أن نطرح السؤال التالي: قمنا ببيع 10% من بورصة إسطنبول للقطريين. بعناها مقابل كم؟ هل أحد يعلم؟ لا أحد يعلم. 600 نائب لا يعرفون. عليك أن تسأل سؤالًا، هل طرحت مناقصة؟ ربما كانت تأتى دولة أخرى وتقول سندفع نحن كذا. لم يقدموا مناقصة، لماذا لم يفعلوا ذلك؟.



وانتقد كليتشدار أوغلو أثناء حضوره اجتماع التجار فى مدينة أضنة التركية الذى نظمه حزبه، ونشره موقع تركيا الآن، مَن يؤيدون حزب العدالة والتنمية ويصوتون له، وقال: "إذا لم تطرح هذا السؤال، إذا لم تحصل على إجابة لهذا السؤال، فلا يمكنك التصويت للهيئة السياسية التى لا تجيب على هذا السؤال".

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى، خلال تصريحاته: "كل صوت لهم هو حرام،يجب على كل واحد منكم حماية الفقراء، إذا كنا نعيش معًا فى هذا البلد 83 مليونًا، وتم تأسيس جميع هذه الشركات بضرائبنا، فعليك الإجابة على هذا السؤال"