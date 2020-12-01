ارتفاع تهديدات القتل ضد المعارضة التركية تثير القلق داخل أنقرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ارتفع عدد التهديدات بالقتل الموجهة ضد شخصيات المعارضة فى تركيا بعد تصريحات أدلى بها سياسيون معارضون أدانوا بسجن شخصيات سياسية بارزة فى البلاد، الأمر الذى أثار قلق فى العاصمة التركية أنقرة، وبين وسائل الإعلام والمواطنين، الذين استنكروا ما يحدث، ووصفوه بانه ضد الديمقراطية.

وتلقى كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى، سلسلة من التهديدات الشديدة لانتقاده سجن صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطى الموالى للأكراد وآخرين. وانتقد كيليجداروغو حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بسبب إطلاق سراح زعيم المافيا ومهربى المخدرات بينما "سجناء الرأي" لا يزالون فى السجن. وتعرض كمال كليجدار أوغلو للتهديد من قبل رجل العصابات الشهير علاء الدين جاكيجى الذى اتهمه بالخيانة لدفاعه عن دميرتاش

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