الديمقراطيون يحصلون على مقعد في "الشيوخ" هذا الأسبوع.. وأريزونا تعتمد نتيجة التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

من المقرر أن يحصل الحزب الديمقراطي الأمريكي على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث صادقت ولاية أريزونا يوم الاثنين على نتائج انتخابات نوفمبر بينما منحت أيضًا الأصوات الانتخابية للولاية للمرشح الديمقراطي، الرئيس المنتخب جو بايدن.

كما أكدت ولاية ويسكونسن المتأرجحة فوز بايدن هناك بعد إعادة فرز الأصوات، بأكثر من 20 ألف صوت، وأكد الحاكم توني إيفرز، وهو ديمقراطي، أنه وقع على شهادة ليكمل العملية.

وتعد هاتان المصادقتان الخطوة الأخيرة في منع محاولات الرئيس دونالد ترامب لإلغاء الانتخابات أو تأجيل النتائج في الوقت الذي يواصل فيه رفضه الإقرار بخسارته والاعتراف ببايدن فائزا.

وفاز بايدن بفارق 10 آلاف صوت فقط في أريزونا التي تم فيها الإدلاء بأكثر من 3.3 مليون صوت.

وسوف يؤدي مارك كيلي، وهو رائد فضاء سابق، اليمين الدستورية بوصفه عضوًا بمجلس الشيوخ عن الولاية الجنوبية الغربية غدًا الأربعاء، بعد تمكنه من هزيمة مارثا ماكسالي في ذلك السباق الشهر الجاري.

وسيحظى الجمهوريون بأغلبية 52-48 في مجلس الشيوخ إلى أن يبدأ الكونجرس الجديد في يناير المقبل، لكن تقليص العدد قد يكون له آثار على جهود ترامب للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على مناصب معينة في الأسابيع الأخيرة المتبقية له في المنصب.