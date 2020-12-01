الجريمة في 24 ساعة| القبض على "فتاة سيشن سقارة".. وغلق قضية "مقتل ريجيني" مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جريمة قتل "عجوز إمبابة" بتخطيط من حفيدتها، وغلق قضية "مقتل ريجيني" مؤقتًا، والقبض على سلمى الشيمي والمصور و6 إداريين في واقعة "فوتوسيشن سقارة"، وتحديد هوية المتهمين بالإساءة إلى النادي الأهلي.

-"منتقبة ورجل وطفلة".. كواليس مقتل "عجوز إمبابة" بتخطيط من حفيدتها

وراء كل جريمة جهود أمنية خفية تعكس احترافية ضباط المباحث في فك لوغاريتم ما وقع خلف الأبواب المغلقة وهو ما تجلى في حل لغز مقتل عجوز داخل مسكنها بمنطقة إمبابة.

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-النيابة العامة تعلن غلق قضية "مقتل ريجيني" مؤقتًا

أصدرت «النِّيابَةِ العَامَّةِ المِصْرِيَّةِ» و«نِيَابَةُ الجُمْهُوريَّةِ بِرُومَا»، بيانًا اليوم الاثنين، في واقعةِ مقتلِ الطالبِ الإيطاليِّ "جوليو ريجيني

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-النائب العام: مرتكب واقعة قتل "ريجيني" مجهول حتى الآن.. وتشكيل عصابي وراء سرقته

في إطارِ التعاوُنِ القضائيِّ المتبادَلِ والمُستَمِرِّ بيْنَ «النِّيابَةِ العَامَّةِ المِصْرِيَّةِ»، و«نِيَابَةِ الجُمْهُوريَّةِ بِرُومَا» على مدَارِ السَّنَواتِ الماضِيَةِ وحتَّى الآنَ، وبعْدَ عقْدِ العَدِيدِ مِنْ الِاجْتِمَاعاتِ بيْنَ الطَّرَفيْنِ، وآخِرُهَا اجتماعُ فَرِيقَيِ التَّحقِيقِ بالنِّيَابَتَيْنِ يوْمَيِ الثَّامِنِ والعشْرِينَ منْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ المَاضِي بالقاهِرَةِ، والخَامِسِ مِن شَهْر نُوفِمْبِرَ الجَارِي بِرُومَا، حيثُ قَدَّمَ كلُّ فريقٍ لِلآخَرِ كافَّةِ مَا لدَيْهِ منْ مَعلُومَاتٍ وَمَا أسْفَرَتْ عنه التَّحقيقَاتِ بالواقِعَةِ.

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-النيابة العامة: نتحفظ على اتهام 5 أفراد أمن مصريين بقتل "ريجيني"

أعلنت «النِّيابَةَ العَامَّةَ المِصْرِيَّةَ»، تحفظها على اشتبَاهِ النيابة العامة بروما، فِي خمْسَةِ أفْرَادٍ مُنتمِيَةٍ لأَجْهِزَةٍ أمنِيَّةٍ مصرية، بواقعة مقتل الطالب "ريجيني"

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-"مقتل جوليو ريجيني".. روما تشتبه في متهمين والقاهرة أغلقت الملف مؤقتًا (تايم لاين)

لا تزال قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، تستحوذ على اهتمام الجهات القضائية والنيابة العامة في مصر وإيطاليا، للوصول إلى نتائج حقيقية بشأن المتورطين في واقعة مقتل الطالب الإيطالي.

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-مصادر: القبض على سلمى الشيمي والمصور و6 إداريين في واقعة "فوتوسيشن سقارة"

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، الشهيرة بـ"فتاة سيشن سقارة"، والتي أثارت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورها في المنطقة الأثرية في سقارة.

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-مفاجأة.. مصور "فتاة سيشن سقارة" سهل دخولها ودفع أموالًا للأمن الإداري

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في واقعة موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، الشهيرة بـ"فتاة سيشن سقارة"، والتي أثارت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورها في المنطقة الأثرية في سقارة.

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-"المصور والموديل".. سر الـ"1500 جنيه" في سيشن سلمى الشيمي بسقارة

1500 جنيه منحها مصور "سيشن سقارة" لأفراد الأمن الإداري بمنطقة سقارة الأثرية لتسهيل مهمة تصوير "سيشن" لموديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، الشهيرة بـ"فتاة سيشن سقارة".

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-ضبط تاجر ملابس بتهمة تصوير مقاطع هزلية تسئ للشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر ملابس مستعملة بالمطرية؛ لاتهامه بتصوير مقاطع فيديو هزلية مرتديا ملبس الشرطة.

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-تحديد هوية المتهمين بالإساءة إلى النادي الأهلي

تمكنت أجهزة الأمن، من تحديد هوية مرتكبي واقعة إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبطهم، والعرض على النيابة العامة.

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