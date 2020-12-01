بعد انتشاره على "فيس بوك".. كشف حقيقة فيديو تعرض فتاة للتحرش في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإحدى السيدات تعمل بالخارج -متحدثة من الدولة التي تعمل بها- تناشد الأجهزة الأمنية حماية نجلتها بدعوى تعرضها لواقعة تحرش بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وبالفحص تبين عدم صحة ادعاء المذكورة وأن الواقعة لا تتعدى كونها مشاجرة، حيث أنه أثناء سير ابنتها رفقة والدها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حدثت مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص، وقامت بالتعد عليه بالضرب "دون حدوث إصابات"، وتم التصالح فيما بينهما.. وتضررت من شخص آخر لقيامه بالتلفظ بألفاظ خادشه للحياء والتعد عليها بالضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وعلل اتهامها له لتدخله لفض المشاجرة بينها وبين الأول، وباستدعاء والد الفتاة أيد ماجاء بأقوال كريمته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المذكورة للإدلاء بمعلومات كاذبة.

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