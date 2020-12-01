سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن البلاد سجلت 21138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و287 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البرازيل، التي تشهد ثاني أسوأ موجة تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حتى الآن ستة ملايين و335878 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 173120 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 21138 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.