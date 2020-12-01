استقالة مستشار ترامب بشأن فيروس كورونا

سيف اليزيد - قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الدكتور سكوت أتلاس استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترامب.

وكتب أتلاس في رسالة لترامب مؤرخة بتاريخ الأول من ديسمبر "أكتب لكم استقالتي من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكرته قناة فوكس نيوز التي كانت أول من أذاع النبأ.

ويُعتبر أتلاس موظفاً خاصاً بالحكومة في مهمة عمل مدتها 130 يوماً تنتهي هذا الأسبوع.

وأتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية، وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة، بمن فيهم أنتوني فاوتشي قائد فريق مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، واتهامات بتقديم معلومات مضللة أو خاطئة لترامب عن الجائحة.

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