تقرير مصور يكشف حقيقة أردوغان الديكتاتور الإرهابى .. فيديو

كشف تقرير مصور عن تفاصيل التعاون المستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة فى إدلب، وعلى رأسها جبهة النصرة، والتى تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان فى المنطقة، ولفت التقرير إلى أن الجنود الأتراك الذين قتلوا فى إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك.

وأضاف التقرير، أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال فى سوريا وليبيا، بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركى هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة، لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التى يخوضها أردوغان فى سوريا حصدت العديد من الخسائر فى صفوف قواته

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