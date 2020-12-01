بسبب كورونا.. "إكسون موبيل" تعلن عمليات كبرى لشطب آلاف الوظائف

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):



أعلنت شركة النفط العملاقة إكسون موبيل يوم الاثنين إنها ستبدأ في عمليات كبرى لشطب آلاف الوظائف في إطار برنامج لخفض النفقات للمساعدة في مواجهة الآثار المستمرة لجائحة كورونا.

وبحلول نهاية عام 2021، سيتم خفض القوة العاملة العالمية للشركة بنسبة 15%، حسبما أعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

وكان لدى إكسون في نهاية عام 2019 حوالي 88 ألف موظف، بما في ذلك موظفون يعملون بشكل حر، مما يعني أنه من المحتمل شطب ما يزيد بكثير على 10 آلاف وظيفة.

ومن المقرر أن يتم، في الربع الأخير، خفض نفقات بقيمة تتراوح ما بين 17 مليار و20 مليار دولار في محطات الغاز الطبيعي.

كما سيتم تخفيض الاستثمارات في مشروعات المعدات والاستكشاف والإنتاج، وستكون الاستثمارات عند أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا في 2021.

وتعاني إكسون بشدة من عواقب الجائحة، التي أدت إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط والغاز بشدة.