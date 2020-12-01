"خريج علوم".. تفاصيل مقتل شخصين على يد مختل عقليا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة تعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في قرية السيفا مركز طوخ، وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 4 آخرين من بينهم 2 من أقاربه، أن المتهم خريج كلية العلوم، ويعاني من مرض نفسي منذ فترة، وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بالكلام غير المفهوم، وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.

فيما عاينت نيابة مركز طوخ جثتي قتيلا الحادث، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث، وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمه في الواقعة، وطلب تحريات المباحث والإستعلام عن حالة المتهم والمصابين لسؤالهم.

كان قد تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، العميد تامر موسى يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين تعدي مريض نفسي يدعى "أحمد.ج" على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الأخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعايه الطبيه لهم فورا، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه وجارى العرض على النيابة للتحقيق. ​

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