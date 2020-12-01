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خسائر جديدة للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
تكبدت المليشيات الحوثية التابعة لإيران، مساء الاثنين، خسائر بشرية جراء خروقات جديدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية دفعت بمجموعة جديدة من جهة زبيد ومناطق نائية جنوب شرق التحيتا، وحاولت التسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا سرعان ما باءت بالفشل الذريع وخسائر بشرية.
مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في الجبلية اشتبكت مع عناصر المليشيات بمختلف الأسلحة الرشاشة وأجبرتها على الفرار والعودة من حيث أتت بعد تحقيق إصابات موجعة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.
ولفت أن المليشيات استخدمت بكثافة قذائف الهاون طالت معظمها قرى ومزارع مواطنين بعيدة عن أي هدف عسكري.
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