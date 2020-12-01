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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسلحون يختطفون وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
الخليج 365
قال مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس مساء الإثنين، إن مجموعة من المسلحين التابعين لإحدى المليشيات، وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبد الرحمن عُمير.
وبحسب موقع “إرم نيوز” الإماراتي، أضاف المصدر الأمني أن المسلحين اختطفوا عُمير، بعد إيقاف المركبة التي كانت تقله، حيث كان متوجهاً إلى منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة، وكان برفقته رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، لإطلاق حملة توعوية عن مخاطر فيروس كورونا.
وأشار المصدر إلى أن عدة مسلحين يستقلون عددا من المركبات ومدججين بالأسلحة، أوقفوا مركبة المسؤول، وعندما تعرفوا على عبد الرحمن عُمير اقتادوه إلى جهة غير معلومة، بينما لم يتعرضوا لمرافقه النجار.
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