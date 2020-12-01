شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم ويسكونسن يصدّق على فوز بايدن في الولاية والان نبدء بالتفاصيل

صدّق حاكم ولاية يسكونسن الأمريكية توني إيفرز أمس الاثنين، على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة. وقال إيفرز في بيان: "أديت واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس".

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