رسميا.. بايدن يحسم السباق الرئاسي في ويسكونسن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدق حاكم ولاية يسكونسن الأمريكية توني إيفرز، مساء الإثنين، رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة.

وقال إيفرز في بيان: "أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس".

وكانت ولاية أريزونا صدقت رسميا في وقت سابق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة، وقال الحاكم الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا"، الولاية التي فاز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديموقراطي بالانتخابات الرئاسية.

وحقّق بايدن الفوز على ترامب في هذه الولاية بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالى 3,5 مليون مقترع.