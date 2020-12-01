بايدن يحسم أريزونا رسميا ويقترب من ويسكونسن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت ولاية أريزونا الأمريكية رسمياً على فوز جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية، واقترب أيضاً من أصوات المجمع الانتخابي في ويسكونسن.

وصادقت ولاية أريزونا رسمياً الإثنين على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة، وقال الحاكم الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا"، الولاية التي فاز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديموقراطي بالانتخابات الرئاسية.



وحقّق بايدن الفوز على ترامب في هذه الولاية بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالي 3,5 مليون مقترع.

وصادقت الولاية أيضاً على فوز الديموقراطي مارك كيلي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أعلن الحاكم.

والمصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات الرئاسية في أريزونا، لا تعني بالضرورة إغلاق الباب أمام إمكانية الطعن بها أمام المحاكم، إذ إنّ هذه الولاية تسمح بالطعن بالنتائج حتّى بعد المصادقة عليها.

ومن المقرّر أيضاً أن تصادق ولاية متأرجحة أخرى هي ويسكونسن في وقت لاحق على فوز بايدن، لتنتهي بذلك عمليات المصادقة على النتائج في كل الولايات المتأرجحة التي صوّتت للمرشح الديموقراطي.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، نتيجة الانتخابات في الولاية بعد إعادة إحصاء الأصوات في مقاطعتين، وهو ما يقرب بايدن من الفوز رسميا بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.