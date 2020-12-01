رسميًا.. ولايتي ويسكونسن وأريزونا تصادقان على فوز بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. ولايتي ويسكونسن وأريزونا تصادقان على فوز بايدن

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

صادقت أريزونا و ويسكونسن رسمياً الإثنين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعامة جديدة للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني المرشّح الديموقراطي على منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.



وأكد رئيس مفوضية الانتخابات في ولاية ويسكونسن الأمريكية يوم الاثنين نتيجة الانتخابات في الولاية بعد إعادة إحصاء الأصوات في مقاطعتين، وهو ما يقرب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن من الفوز رسميا بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية الحاسمة الرئيسة.

وصدّق حاكم ولاية يسكونسن الأمريكية توني إيفرز يوم الاثنين على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة.

وقال إيفرز في بيان ”أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس“.

وفي أريزونا، قال الحاكم الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر ”اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا“، الولاية التي فاز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديموقراطي بالانتخابات الرئاسية.

وحقّق بايدن الفوز على ترامب في هذه الولاية بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالى 3,5 مليون مقترع.

وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات كيتي هوبس إنّه ”على الرّغم من التحدّيات غير المسبوقة، فقد انتصر أبناء أريزونا لديموقراطيتنا“.

وشدّدت المسؤولة الديموقراطية على أنّ ”هذه الانتخابات أجريت بشفافية ودقّة ونزاهة (…) على الرّغم من الادّعاءات الكثيرة التي تزعم خلاف ذلك والتي لا تستند إلى أي أساس“.

كما صادقت الولاية على فوز الديموقراطي مارك كيلي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أعلن الحاكم دوسي.