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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عملية اغتيال جديدة في إيران تطال مسؤولا بوزارة الاستخبارات صورة
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
الخليج 365
قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء يوم الاثنين، إن مسؤولاً بوزارة الاستخبارات الإيرانية، لقي مصرعه أمام منزله في هجوم شنه مسلحون عليه في مدينة الأهواز جنوب إيران.
وأفاد موقع ”جوانه ها“ المعارض نقلاً عن مركز حقوق الإنسان الإيراني، إن ”حبيب سواري أحد المسؤولين في جهاز الاستخبارات الإيراني، لقي مصرعه عندما كان عائداً إلى منزله فجر الأحد في منطقة خشايار في شارع أبهاري في الأهواز وأطلق مسلحون مجهولون النار عليه وقتلوه أمام منزله“.
ونقل الموقع عن مصادر محلية وصفها بالموثوقة قولها، ”إن حبيب سواري كان دائمًا مسلحًا وكان عميلًا سريًا لوزارة الاستخبارات“.
وتابعت المصادر ”منذ اغتيال هذا المسؤول، استدعت الأجهزة الأمنية الأشخاص الذين لديهم سجلات اعتقال وسجلات أمنية لاستجوابهم، حتى يتمكنوا من التعرف على منفذي الاغتيال“.
ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن عن عملية الاغتيال في الأهواز ذات الغالبية العربية، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
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