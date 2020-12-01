شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تسعى لاستعادة هيبة الدولة في الناصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

بدأت القوات الاتحادية، أمس الاثنين، الانتشار في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، في مسعى لاستعادة هيبة الدولة، بعد يومين من أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى، فيما التقى رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، ممثلي الخريجين المعتصمين في المحافظة، في حين أعلنت شرطة محافظة واسط عن ضبط «زجاجات مولوتوف» قرب مبنى مجلس المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن «قيادة عمليات سومر» (قوة شرطة اتحادية) بدأت الانتشار في المدينة بعد وصول تعزيزات أمنية، يوم الأحد.

وكان من بين هذه التعزيزات اللواء السابع والثلاثون من الجيش، ولواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية. وتضطلع القوة الجديدة بمهمة فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة في الناصرية، حسب خلية الإعلام الأمني التي قالت إن الإجراءات الأمنية في المدينة مستمرة.

وكان 7 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 90 آخرين، في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين مؤيدين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الناصرية.

وإثر هذه الأحداث، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، للإشراف على إدارة المحافظة. وأقال الكاظمي قائد شرطة المدينة، كما قرر تشكيل لجنة حكومية خاصة بأعمال العنف، وفرض حظر للتجول طوال الليل في الناصرية. وكذلك اتخذت سلطات مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالاً قيوداً جديدة على الحركة.

من جهة أخرى، قال الأسدي بحسب بيان لمكتبه، خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين، «جئنا لحمايتكم وحماية حقوقكم المشروعة»، مبيناً أن «صوتكم وصل لأعلى السلطات وهي متفهمة لمطالبكم وعاملة على حلها بأقرب وقت». وأضاف «نسعى وإياكم للابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر الأمن والاستقرار في الناصرية»، وقال «نحتاج إلى الحديث بلغة مشتركة للوصول إلى حلول مرضية».

وفي واسط أكدت الشرطة في بيان لقسم الإعلام‎، أن «الأجهزة الاستخباراتية في واسط ضبطت زجاجات مولوتوف قرب مجلس المحافظة». وأشار البيان إلى أن «الزجاجات كانت مجهزة لضرب المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية في المحافظة وزعزعة الأمن في المحافظة».

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، عن إلقاء القبض على عنصر بتنظيم «داعش» في مدينة الفلوجة. وقالت الوكالة في بيان، إن «مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار المطلوب بموجب قانون الإرهاب والذي عمل بما يسمى قاطع الأنبار». وأضافت، أنه «من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بعمله ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل».