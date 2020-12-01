شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان وبومبيو يبحثان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الترتيبات المتصلة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة، فيما نفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أي اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال من النظام البائد، وتمسك بدعم اللجنة ورفدها حتى تحقق أهدافها، ووصفها بأنها أهم إنجازات الثورة.

وتناول البرهان وبومبيو، خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل ترقيتها وتطويرها، كما تناولا ما تشهده إثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، بما يحقق السلام الإقليمي، ويعزز الأمن في المنطقة. وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين على الرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها السودان.

إلى ذلك، نفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أي اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال من النظام البائد، وتمسك بدعم اللجنة، ورفدها حتي تحقق أهدافها ووصفها بأنها أهم إنجازات الثورة.

وشدد حمدوك، على عمل اللجنة وتطويرها حتى تؤدي أعمالها بكل كفاءة؛ لتفكيك دولة الحزب الواحد لمصلحة دولة الوطن. وقال في لقاء مع تلفزيون السودان أمس الأول الأحد، إن لجنة إزالة التمكين من إنجازات الثورة المجيدة ، وإن الأموال التي وفرتها اللجنة ساهمت في توفير التمويل اللازم للعديد من القضايا والهموم الوطنية؛ كدرء السيول والأمطار.

وأوضح أنهم على استعداد للتشاور مع كل الشركاء؛ لتلافي سلبيات اللجنة إن وجدت ومعالجتها لتؤدي عملها بشكل أفضل.

وغداة تصريحات حمدوك، أعلن عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح عن ضربات موجعة ستكون أشد ألماً لمن تربطه مصالح برموز النظام البائد،

وأوضح ، أنهم سيقومون بتفكيك نظام الإنقاذ وفقاً للوعد الذي قطعته اللجنة للشعب.