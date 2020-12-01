شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: باليستي حوثي من عمران يسقط في صعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة، فيما دان البرلمان العربي المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي، وأكد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمة عاجلة لمرتكبيها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية أطلقت، أمس الاثنين، صاروخاً باليستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأكد العميد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني؛ عبر إطلاقها الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشدداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية؛ لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، دان مكتب البرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، «المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، وأغلبهم من النساء والأطفال.

وقال مكتب البرلمان في بيان، أمس الاثنين، إن «هذه الجريمة تأتي امتداداً للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً وتحدياً سافراً لكل الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين»، مشدداً على أن «هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمة عاجلة لمرتكبيها».

وطالب مكتب البرلمان العربي المجتمع الدولي ب«التدخل العاجل والفوري، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإنقلابية، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة للهدنة التي فرضها اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة منذ نهاية عام 2018، وهي الانتهاكات التي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، والتي تعكس إمعان هذه الميليشيات الانقلابية في قتل الشعب اليمني، وإصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً».

وأكد مكتب البرلمان العربي «تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإنقلابية».