20 قتيلاً خلال اشتباكات مع «الشباب» وسط الصومال

سيف اليزيد - مقديشو (وكالات) أعلنت السلطات الصومالية أن أكثر من 20 شخصاً قتلوا أمس، بعدما اشتبك مسلحون من حركة «الشباب» الإرهابية مع قرويين وقوات محلية وسط البلاد.

وقال القائد العسكري عبد العزيز كوجي، بعد أن هاجم مسلحو حركة «الشباب» منطقة «بعدوين»: «عدد القتلى في الاشتباك أكثر من 20 شخصا من الجانبين». وأفاد مصدر محلي: «استولى مقاتلو الشباب على أحياء في المنطقة لفترة وجيزة، لكنهم تراجعوا ويعسكرون حالياً خارج المنطقة، مع مخاوف من أن يهاجموا مرة أخرى».

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