تأكيد مشاركة أربعة فرسان من المنتخب المغربي للقفز على الحواجز في أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية، اليوم الإثنين، تأكيد مشاركة أربعة فرسان من المنتخب الوطني للقفز على الحواجز، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وذكرت الجامعة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالفرسان عبد الكبير ودار وغالي بوقاع وعلي الأحرش وسامي كولمان.

وأضاف المصدر ذاته، أن تأكيد تأهل الفرسان الأربعة للأولمبياد الياباني جاء بعد احتلال المنتخب المغربي للمركز السابع من بين 17 منتخبا في المباراة الدولية (ثلاث نجوم) ضمن كاس الأمم، التي أقيمت ،أول أمس السبت، ببلدية فيخير دي لا فرونتيرا (قادس) الإسبانية،

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي للقفز على الحواجز في تاريخه، إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، علما بأن الفارس عبد الكبير ودار كان شارك في دورة ريو دي جانيرو سنة 2016 بصفة فردية.

ويذكر أن المغرب سيكون ممثلا أيضا في مسابقة الترويض في الأولمبياد بفارس واحد. وستقام منافسات القفز على الحواجز ما بين ما بين 4 و8 غشت، وذلك بحلبة الفروسية لسيتاغايا، التي سبق أن احتضنت مسابقة الفروسية سنة 1964.