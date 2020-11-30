المنتجات النفطية تزيد حصة محافظة كركوك من النفط الابيض

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا الى التوجيهات المركزية الصادرة من وكيل أول مدير عام حسين طالب عبود واشارة الى أمر تكليف مدير هيئة التفتيش علي عباس رسن السنيد بادارة فرع كركوك من موقع ادنى وحسب متطلبات العمل، تم زيارة المحافظة والوقوف على الواقع التجهيزي للمنتوجات النفطية".



وأوضحت الشركة، "تم تشخيص معوقات العمل خلال الزيارة والشروع بتذليلها وايجاد الحلول الفورية التي ساهت بالقضاء على ازمة تجهيز النفط الابيض في المحافظة من خلال اجراءات عدة منها، تأمين حصص يومية للمنافذ، وتوجيهها بتجهيز المواطنين خلال أيام العطل، فضلا عن زيادة حصة المحافظة من منتوج النفط الابيض، وتمديد عمل المنافذ التوزيعية".

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