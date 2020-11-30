مكافحة الارهاب يعلن تفاصيل عملية استهدفت احد الكهوف في جبال مخمور

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين، عن تفاصيل عملية استهدفت احد الكهوف في جبال مخمور.

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت عصر اليوم، بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لمُلاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيثُ وردت معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها جرذان العصابات الإرهابية".

واضافت انه "بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت قواتنا بإقتحام المنطقة حيث جرى الإشتباك مع ٦ عناصر إرهابية قُتل ثلات منهُم جراء الإشتباك المباشر وحاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم وقُتلوا جميعًا على أثر الضربات الجوية".

واكد انه "خلال هذه العملية اصيب مُقاتل من جهاز مُكافحة الإرهاب بشكلٍ طفيف وهو الآن يتمتع بصحةٍ مُمتازة"، لافتا الى ان "تضحيات وانتصارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمرة مُنذ لحظة تأسيسه ولغاية يومنا هذا ولن يعرف طعم الراحة حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى عراقٍ أمن مُستقر".