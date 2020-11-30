وزيرة الهجرة تعلن غلق مخيم ليلان الأول وخلو كركوك من مخيمات النازحين

اعلنت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، الاثنين، عن غلق مخيم ليلان الأول في كركوك، فيما اشارت الى خلو المحافظة من مخيمات النازحين.
وقالت جابرو في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الامن الوطني فضلا عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، اغلقت مخيم ليلان بالكامل بعد عودة آخر (180) عائلة إلى مناطقها".
واضافت ان "كركوك خالية من مخيمات النازحين بعد نقل آخر الأسر التي كانت تسكن المخيم الى مناطق سكناها الاصلية"، مشيرة الى ان "الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الانسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".
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