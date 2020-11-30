العثور على جثة رجل داخل عجلة مدنية في مدينة الصدر

افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة امنية عثرت على جثة رجل داخل عجلة مدنية في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت اليوم على جثة رجل مجهول الهوية داخل عجلة نوع برادو ضمن منطقة كسرة وعطش في مدينة الصدر شرقي بغداد".
واضاف ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الراس"، مشيرا الى ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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