بعد إصابات قياسية بكورونا.. أردوغان يغازل الأتراك بحظر التجول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن سلسلة تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد أن بلغت الإصابات نحو نصف مليون تركي.

وفي محاولة منه لمغازلة الأتراك وإخفاء فشله في إدارة أزمة كورونا، أعلن أردوغان، فرض حظر تجول جزئي اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة 5 فجرًا بالتوقيت المحلي بجميع أيام الأسبوع، على أن يكون ذلك الحظر كاملًا في العطلات الأسبوعية.



القرارت جاءت خلال في تصريحات أدلى بها أردوغان، بعد انتهاء اجتماع برئاسته لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وتابعته ”الخليج 365”.

وذكر الرئيس التركي في تصريحاته أن الحظر سيكون جزئيًا طيلة أيام الأسبوع، لكن في العطلات الأسبوعية سيبدأ الحظر بشكل كامل بداية من التاسعة بالتوقيت المحلي مساء الجمعة حتى الخامسة فجر الإثنين.

وقال أردوغان: "سيكون اللقاح مجانيًا، ونحن نتابع عن كثب التطورات في العالم حول التطعيم".

وأوضح أردوغان أن الأعمال التجارية مثل محلات البقالة والجزارة والأماكن التي ستوصل خدمة التوصيل إلى المنازل مستبعدة من قيود عطلة نهاية الأسبوع، وستقدم الوجبات من المطاعم عبر التوصيل فقط.

وفيما يتعلق بالأشخاص ما فوق الـ65 وما دون 20 لا يمكنهم استخدام المواصلات العامة، بشكل مطلق، كما قرر أردوغان تعليق أنشطة رياض الأطفال والفصول التعليمية المماثلة.

وأردف: "أطلب منهم بشكل خاص تعليق الاستقبال حتى يمر التهديد، ولن تقام الأنشطة التي يجتمع فيها الناس مثل احتفالات رأس السنة الميلادية واحتفالات رأس السنة في المنازل".

كما أشار أردوغان أن صلاة الجنازة ستقام بمشاركة حد أقصى 30 شخصًا بمن فيهم أقاربهم ولن يتم تجاوز هذا العدد في الأعراس، مضيفا: "سيتم إغلاق أماكن مثل الحمام التركي والساونا وصالون التدليك والمسبح ومدينة الملاهي".

وأضاف: "سيتم مراقبة تنفيذ الإجراءات الوبائية بصرامة من قبل خبير الصحة والسلامة المهنية الحالي تحت إشراف طبيب مكان العمل، في أماكن العمل التي تضم أكثر من 50 شخصًا.

جاءت هذه التدابير في ظل الارتفاع الكبير في إصابات ووفيات فيروس كورونا، على مدار أكثر من 7 أيام مضت.

وفي وقت سابق الإثنين، نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الحصيلة اليومية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 31.219 مريض بفيروس كورونا، ممن يحمل الأعراض بشكل كامل، والأخرين الذين لا يحملون أعراض الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 500 ألف و865 حالة.

ووفق ما نشره وزير الصحة التركي، بلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 188 حالة، والعدد الإجمالي 13.746.

وكانت تركيا لا تسجل سوى الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض.