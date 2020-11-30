نائب جمهوري يدعو ترامب إلى "التوقف عن نشر نظريات المؤامرة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان بول ميتشل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التوقف عن "نشر نظريات المؤامرة التي لا أساس لها" بشأن انتخابات 2020 ، "لما في من مصلحة لأمتنا".
وكان ترامب كتب عبر "تويتر": "الجميع يعرف أن الانتخابات مزورة. إنهم يعرفون أن بايدن لم يحصل على أصوات من مجتمع السود أكثر من أوباما، وبالتأكيد لم يحصل على 80 مليون صوت".
فقام ميتشل بالرد على ترامب قائلا: "من فضلك من أجل أمتنا، يرجى إسقاط هذه الحجج التي ليس لها دليل أو أساس واقعي".
كما وضع موقع "تويتر" إشارة تحذير على تغريدة ترامب معتبرا أنها تحتوي على مزاعم متنازع عليها بشأن الانتخابات الرئاسية.
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