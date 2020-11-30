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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبون يغادر المستشفى الألماني ويعود للوطن في الأيام القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون سيغادر المستشفى في ألمانيا اليوم الاثنين، وسيعود إلى الوطن خلال الأيام القادمة.
وأضافت في بيان أن تبون (75 عاما) الذي كان قد أصيب بمرض كوفيد-19 "يواصل ما تبقى من فترة النقاهة" بعد مغادرته المستشفى.
ويذكر أن الرئاسة أشارت في 28 أكتوبر الماضي إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي".
وسبقه بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت خلاله الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا. وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
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