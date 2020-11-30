شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدفع 200 مليون دولار لأنقرة مقابل حصة في بورصة إسطنبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق الثروة السيادي في تركيا، الاثنين، إنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لجهاز قطر للاستثمار، مقابل 200 مليون دولار بموجب اتفاق وقّعه الجانبان الأسبوع الماضي.

وأضاف الصندوق في بيان، أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6% من أسهم بورصة إسطنبول.

وقال إن الصفقة تشير إلى قيمة إجمالية بملياري دولار لأسهم بورصة إسطنبول.

وتشير الصفقة إلى قيمة إجمالية ملياري دولار لأسهم بورصة اسطنبول.

عقد مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي، الجمعة الماضية، اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول.

جرى الاجتماع في قصر «وحيد الدين» الرئاسي، بمشاركة المدير العام عضو مجلس إدارة الصندوق ظفر سونمز، كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي هذا التوقيع، بالتزامن مع زيارة يجريها تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا، يلتقي خلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتوزع أسهم بورصة إسطنبول حاليا بنسب 80.6% لصندوق الثروة السيادي التركي، و10% لجهاز قطر للاستثمار، و2.27% لبورصة إسطنبول التجارية، و1.3% لاتحاد أسواق المال التركية، و5.83% موزعة على مستثمرين آخرين.

هذا وقد انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 89.5 نقطة نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

خفضت وكالة «موديز» في سبتمبر/ أيلول التصنيف الائتماني لتركيا إلى B2 بدلًا من B1، مع نظرة مستقبلية سلبية.

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