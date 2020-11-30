شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق شعاراً إعلامياً موحداً لمشاركة الإمارات باليوم الوطني الـ 49 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.
وأوضح المركز أنه يتيح الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.
وكان مركز التواصل الحكومي السعودي أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعدد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار «بسلام آمين»، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.
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