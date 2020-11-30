شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية واليونانية تُنفذ تدريباً بحرياً في «المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، صوراً من التدريب العسكري المشترك بين مصر واليونان في البحر الأبيض المتوسط.

وقال في بيان: «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأبيض المتوسط، أثناء عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة -3)، الذي تم تنفيذه في نطاق المياه الإقليمية لروسيا.

وأضاف: «نفذت الوحدات عدداً من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالى البحار»، مشيراً إلى أن التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية.