شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مصيري لإنترميلان.. وليفربول والريال يتطلعان للتأهل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا خيار أمام إنتر الايطالي سوى الفوز في مباراته المصيرية اليوم أمام مضيفه المتصدر الألماني بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أمسية يتطلع خلالها كل من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي لحجز مكان في الدور ثمن النهائي.

وفي المجموعة الثانية، إنتر نفسه تحت الضغط مجددًا بعد أن حصد فريقه نقطتين فقط، حيث سقط تواليًا أمام ريال مدريد في الجولتين الأخيرتين ويتذيل الترتيب خلف شاختار دانيتسك الأوكراني (4)، ريال مدريد (7) وموشنجلادباخ (8).

في المباراة الأخرى، سيكون بطل إسبانيا المتخصص في المسابقة مع 13 لقبًا قياسيًا بحاجة للفوز على مضيفه شاختار دانيتسك لضمان بلوغ ثمن النهائي.

ويدخل ليفربول الإنجليزي مواجهته مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي وهو في صدارة المجموعة الرابعة مع 9 نقاط أمام أياكس الثاني وأتالانتا الثالث (كلاهما 7 نقاط)، وستتجدد الفرصة أمامه لبلوغ الأدوار الإقصائية في حال فوزه حيث يكفيه التعادل لبلوغ الدور الثاني أيضًا في حال خسارة أتالانتا أمام ضيفه ميدتيلاند في سيناريو قد لا يكون واقعيًا بعد أن مني الفريق الدنماركي بأربع هزائم.

ورغم بلوغ حامل اللقب بايرن ميونيخ الدور الثاني مع ضمان صدارة المجموعة الأولى، إلا أن دوره لا يزال محورياً في تحديد مصير الأندية الاخرى، أبرزها مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

وسيكون فريق العاصمة الذي قدم أداء مخيبًا قاريًا هذا الموسم رغم تألقه محليًا حاصدًا 5 نقاط فقط من 4 مباريات، مطالبًا بالفوز أمام العملاق البافاري وسيضمن تأهله في حال حصده النقاط الثلاث مقابل تعادل أو خسارة لوكوموتيف موسكو الروسي (الثالث مع 3 نقاط) مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وفي المجموعة الثالثة، ستكون نقطة كافية لبورتو البرتغالي (الثاني مع 9 نقاط) للحاق بمانشستر سيتي (12 نقطة) إلى الدور المقبل عندما يستضيفه على ملعب «دراغاو».

أما في حال خسارته أمام فريق المدرب الإسباني جوارديولا، فسيبلغ الدور الثاني في حال هزيمة أو تعادل أولمبياكوس الثالث (3 نقاط) أمام مضيفه مرسيليا الفرنسي الذي خسر مبارياته ال13 الأخيرة في دوري الأبطال.