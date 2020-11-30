شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «نظفوا الإمارات» 12 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة عمل الإمارات للبيئة»، المؤسسة غير الحكومية، المعنية بحماية البيئة، عبر تنظيم المبادرات التعليمية والبرامج العملية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، عزمها تنظيم حملة «نظفوا الإمارات» السنوية ال19، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتنطلق الحملة في 12 ديسمبر المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ومجمع دبي للاستثمار، ومواقع أخرى في الإمارة، بدءاً من 8:30 حتى 11:30 صباحاً.

وتهدف المجموعة، من الحملة، إلى حشد جهود القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، والأسر والأفراد الذين يتقاسمون الرؤية والحرص نفسيهما، على دعم البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وقالت حبيبة المرعشي، المؤسسة المشاركة ورئيسة المجموعة: «جاء تنظيم حملتنا السنوية دعماً لأهداف التنمية المستدامة التي تلتزم دولة الإمارات بتحقيقها. وستسهم هذه الفعالية في استشراف المستقبل المشرق والأكثر نظافة واخضراراً لأجيالنا القادمة، ونقل إرثنا الوطني وحرصنا البيئي لهم».

يشار إلى أن الحملة ستنعقد بالتعاون مع بلدية دبي، و«دبي للسياحة» وإدارة محمية سيح السلم، في حين تشارك «شومارت» بصفتها الراعي الرئيسي للفعالية، و«ماكدونالدز الإمارات» و«دبور» راعيين مشاركين.

وافتتحت الحملة باب المشاركة والحصول على مزيد من المعلومات عبر الرقم: +971 4344 8622 أو البريد الإلكتروني: [email protected]