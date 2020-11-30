شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية البرلمان": التأثير الاقتصادى لقرار تنظيم فتح وغلق المحلات محدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحال التجارية في الدول الأوروبية تغلق السادسة مساءً، مشيراً إلى أن المشكلة في القاهرة والإسكندرية، خاصة أن القاهرة معروفة بأنها مدينة لا تنام.
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن المصلحة العليا للدولة هى الأولى أن تراعى، لافتاً إلى أن المناطق السياحية ستعمل 24 ساعة داخل محطات القطار والموانئ والمطارات.
وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية قام بعمل استطلاع رأي، ووصلنا من خلاله بتنفيذ القرار، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية رحبت جدا بهذا القرار، لافتاً إلى أن الدولة لديها 5.5 مليون محل سواء كافيهات أو مطاعم أو غيرها، وأتوقع أن التأثير الاقتصادى سيكون محدود جدا في الفترة الأولى، ثم سيتغير الوضع بعد ذلك.
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