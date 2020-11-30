شكري يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح غد الثلاثاء، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية والتي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين في نفس اليوم .
وسبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين اليوم الاثنين.
هذا، وسوف تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.
وفي عام 2007، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة التنسيق والتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية على أن تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي برئاسة وزيري خارجية الدولتين، لبحث كل جوانب العلاقات الثنائية.
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