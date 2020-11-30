رويترز: السعودية تسمح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لوكالة رويترز، إن السعودية وافقت اليوم الاثنين على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها إلى الإمارات، وذلك بعد محادثات بين مسؤولين سعوديين وجاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض.

وطرح كوشنر ومبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط، آفي بيركويتز وبرايان هوك، القضية بعد قليل من وصولهم إلى السعودية لإجراء محادثات. وقال المسؤول لرويترز "تمكنا من تسوية المسألة".

ويزور كوشنر المملكة العربية السعودية، في جولة إقليمية من المتوقع أن يزور خلالها قطر، وبحث مسألة المصالحة

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