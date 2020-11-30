شكرى يؤكد على موقف مصر الداعم للبحرين ولأمن واستقرار الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين ولأمن واستقرار الخليج العربي.

جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم الثلاثاء لوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين.

واوضح ان المُباحثات بين الوزيرين عكست توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى واقعة قيام دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية البحريني أكد، من جانبه، على دعم البحرين لكافة مُقتضيات الأمن القومي المصري، وعلى تقدير بلاده للدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مثنيًا على وتيرة التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين البلدين في إطار وحدة المصير المشترك الذي يجمع بينهما.