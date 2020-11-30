مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لن يربح أحد" من وقف عمليات التفتيش في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ف ب)

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الاثنين، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفًا لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال رافاييل جروسي في مقابلة مع فرانس برس، بعد عام من توليه منصبه، "نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدًا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معًا أو الحد منه أو وقفه".

وأضاف: "من جهتنا، نواصل عملنا ونأمل بان يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم اتلق أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفًا".

واتهمت إيران جهاز "الموساد" الإسرائيلي ومنظمة "مجاهدي خلق" المحظورة، بتنفيذ عملية "معقدة" باستخدام أسلوب "جديد بالكامل"، لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي شيّع اليوم الاثنين في مراسم تليق بكبار "شهداء" البلاد.

ووقّع أعضاء مجلس الشورى بالاجماع بعد جلسة مغلقة، أمس الأحد، بيانًا يدعون عبره للرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد.

وعلق المسؤول الأممي "ليست المرة الأولى تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين".

وردًا على الانسحاب الأمريكي، من الاتفاق النووي الدولي وقيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات عليها، تراجعت إيران في الأشهر الأخيرة عن إلتزام بنود عدة في الاتفاق المذكور.

وسط هذا التوتر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن اللجنة المشتركة حول النووي الإيراني ستلتئم في 16 ديسمبر في فيينا في حضور الأطراف المعنيين، أي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وشدد جروسي على أن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا غنى عنه أكثر من أي وقت، وقال "علينا أن نكون حاضرين، علينا ان نفتش. يملك الإيرانيون برنامجًا نوويًا مهمًا يستدعي جهودًا كبيرة على صعيد التفتيش".

وأضاف "من دون ذلك، سنكون في جهل كامل وستكبر الشكوك وانعدام الاستقرار في المنطقة".

وجدد جروسي دعوته إيران إلى تقديم توضيحات عن موقع يثير شكوكًا في طهران حيث تم رصد جزيئات من اليورانيوم ناتجة من أنشطة بشرية.

وأورد: "لا أريد المبالغة، ولكن من المهم أن نحصل على توضيحات. ليس هناك مهلة ولكن ثمة شعور بالقلق لدي".

وكان أعلن في منتصف نوفمبر أن العناصر التي قدمتها إيران "لا تفي بالغرض".