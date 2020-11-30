جو بايدن يكشف عن أعضاء بارزين في فريقه الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن النقاب، اليوم الاثنين، عن ترشيحاته للأعضاء الرئيسين في فريقه الاقتصادي.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، التي نقلت النبأ، أن جانيت يلين ستصبح وزيرة الخزانة، وفي حال تم تأكيد هذا الترشيح ستكون يلين أول سيدة تشغل منصب وزير الخزانة، فيما ستصبح نيرا تاندن مديرة مكتب الإدارة والميزانية.

كما تم الإعلان عن ترشيح أديوالي أدييمو ليكون نائب وزير الخزانة الأمريكي؛ ليصبح أول نائب لوزير الخزانة من ذوي البشرة السمراء يشغل هذا المنصب.

ورشح بايدن، سيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، كما سيصبح كل من جاريد برنشتاين وهيذر بوشاي أعضاء في المجلس.

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