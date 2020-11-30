شركة طيران بريطانية تعتزم توفير اختبارات الكشف عن الإصابة بـ"كورونا"بسعر زهيد

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية "إيزي جيت"، اليوم الاثنين، اعتزامها توفير اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) بأسعار مخفضة للمسافرين، من أجل تحفيز حركة السفر وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة، التي تعاني ضغطا ماليا كبيرا من جراء تفشي جائحة "كورونا" وضعف حركة السفر، أن المسافرين على

طائراتها سيتمتعون بسعر مخفض للاختبارات يتراوح بين 75 و150 جنيها استرلينيا حسب الشركة التي سيُجري المسافر الاختبار لديها، وفقا لما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" عبر موقعها الإلكتروني.وبحسب الصحيفة، فمن المفترض أن تتغير قواعد السفر بالطيران في إنجلترا بدءا من 15 ديسمبر المقبل، بحيث يمكن للمسافرين تقليص فترة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 5 أيام فقط إذا حصلوا على نتيجة سلبية لاختبار ممول ذاتيا للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19".وفي ظل الأزمة التي تكابدها شركات الطيران من جراء فيروس كورونا الوباء ، تعمل الشركات والمطارات جنبا إلى جنب مع شركات للاختبارات من أجل تسهيل حصول المسافرين على نتيجة الاختبار في اسرع وقت ممكن.