فيتنام تسجل أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

سجلت فيتنام، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وذلك بعد إصابة شخص على صلة بمضيف طيران ثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته من اليابان قبل أسبوعين.

وأمر وزير الصحة في البلاد المقاطعات ومؤسسات الدولة بتشديد عمليات الفحص والرقابة، وبدأت جهود تتبع المخالطين بعد أن تأكد أن الرجل البالغ من العمر 32 عاما هو أول إصابة محلية يتم الإبلاغ عنها منذ 89 يوما، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وقالت السلطات الفيتنامية إن المصاب قام بالتدريس في مراكز لتعلم اللغة وزار مقاهي وحانات كاريوكي منذ أن خالط المضيف، وتم إثر ذلك إغلاق تلك الأماكن.

وكانت فيتنام قد تمكنت من احتواء تفشيات

وقضت فيتنام على الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا لديها في أبريل، ووصلت لما يقرب من 100 يوم دون انتقال محلي للعدوى، حتى ظهر الفيروس مجددا في يوليو في مدينة دانانج وسط البلاد وتم احتواؤه بسرعة.

وسجلت فيتنام حتى الآن 1347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 655 حالة قالت إنها قادمة من الخارج، وتسجل البلاد مؤخرا ما متوسطه 5 حالات قادمة من الخارج يوميا.

وأغلقت فيتنام حدودها فعليا لمكافحة الفيروس لكنها سمحت لبعض المسافرين من رجال الأعمال وذوي الخبرة بالدخول على متن رحلات خاصة شريطة خضعوهم للحجر الصحي.

وتأتي الحالة المعلن عنها اليوم بعد أيام من تحذير وزارة الصحة في البلاد من تفشي مجتمعي جديد لفيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء، حيث صرح وزير الصحة نجوين ثانه لونج الأسبوع الماضي بأن "وضع كوفيد-19 لا يزال معقدا... لقد عاد المرض إلى أجزاء كثيرة من العالم في وقت الشتاء". لتعلم اللغة وزار مقاهي وحانات كاريوكي منذ أن خالط المضيف، وتم إثر ذلك إغلاق تلك الأماكن.وكانت فيتنام قد تمكنت من احتواء تفشيات فيروس كورونا المستجد بسرعة من خلال إجراءات الحجر الصحي والتتبع الصارمة؛ ما سمح لها باستئناف أنشطتها الاقتصادية في وقت أبكر عن كثير من دول آسيا، وفقا للصحيفة.وقضت فيتنام على الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا لديها في أبريل، ووصلت لما يقرب من 100 يوم دون انتقال محلي للعدوى، حتى ظهر الفيروس مجددا في يوليو في مدينة دانانج وسط البلاد وتم احتواؤه بسرعة.وسجلت فيتنام حتى الآن 1347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 655 حالة قالت إنها قادمة من الخارج، وتسجل البلاد مؤخرا ما متوسطه 5 حالات قادمة من الخارج يوميا.وأغلقت فيتنام حدودها فعليا لمكافحة الفيروس لكنها سمحت لبعض المسافرين من رجال الأعمال وذوي الخبرة بالدخول على متن رحلات خاصة شريطة خضعوهم للحجر الصحي.وتأتي الحالة المعلن عنها اليوم بعد أيام من تحذير وزارة الصحة في البلاد من تفشي مجتمعي جديد لفيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء، حيث صرح وزير الصحة نجوين ثانه لونج الأسبوع الماضي بأن "وضع كوفيد-19 لا يزال معقدا... لقد عاد المرض إلى أجزاء كثيرة من العالم في وقت الشتاء".

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