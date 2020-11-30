أردوغان يفشل في مكافحة كورونا ويلجأ لحظر التجوال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مساء يوم الإثنين، عن فرض قيود احترازية جديدة لمكافحة كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم .

وأعلن أردوغان حظرًا للتجوال يبدأ 21:00 مساء الجمعة إلى 05:00 من صباح يوم الإثنين.

وشدد أردوغان على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة

الأشخاص إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية أن الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم السابع على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 185 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقاريرها اليومية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، بما فيها الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، انخفض بشكل طفيف إلى 29281.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة في تركيا بشهر مارس الماضي

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.