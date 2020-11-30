الصين تفرض عقوبات على أربعة أشخاص

ذكرت الصين أنها فرضت عقوبات على أربعة أشخاص لهم صلات بجهود الولايات المتحدة للترويج للديمقراطية، وهو ما وصفته بالتدخل في هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، وذلك عقب فرض القيود الأمريكية على أربعة أفراد صينيين. وحددت وزارة الخارجية الصينية الأربعة بأنهم جون كناوس، المدير الأول للصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، ومانبريت أناند، المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، وكلفن سيت، مدير برنامج المعهد الديمقراطي الوطني لهونج كونج، وكريستال روزاريو، المتخصص في المعهد الديمقراطي الوطني. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في العاصمة الصينية إنهم مُنعوا من أمس من دخول الصين. بينما قالت الولايات المتحدة، هذا الشهر، إنها ستفرض عقوبات على أربعة صينيين آخرين مرتبطين بأعمال ضد المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني في 1997.



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