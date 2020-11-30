البرلمان العربي يدين مجزرة ميليشيا الحوثي في الحُديدة

موقف حاسم
طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري، واتخاذ مواقف حاسمة، لوقف هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة للهدنة التي فرضها «اتفاق استوكهولم» في محافظة الحُديدة منذ نهاية 2018، وهي الانتهاكات التي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، والتي تعكس إمعان هذه الميليشيا الانقلابية في قتل الشعب اليمني، وإصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية، لحل الأزمة سياسيا. وشدد مكتب البرلمان العربي على تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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