متظاهرون عراقيون يواصلون الاحتجاجات في الناصرية

سيف اليزيد - واصل آلاف العراقيين، اليوم الاثنين، التظاهر في مدينة الناصرية في جنوب العراق.

ويتجمع المتظاهرون في ساحة "الحبوبي".

واستأنف المحتجون مظاهراتهم، الجمعة. وبعد صدامات مع الشرطة، فرضت السلطات إغلاقا في محاولة لوضع حد للتظاهرات في هذه المدينة. كما أقالت السلطات قائد الشرطة المحلية وفتحت تحقيقا في أحداث الجمعة التي قتل فيها متظاهرون.

وأوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعددا من كبار المسؤولين إلى الناصرية للتحاور مع المحتجين.

لكن المحتجين يواصلون التظاهر.

كانت الناصرية أحد مراكز الحركة الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 2019.

وتزامنت احتجاجات الجمعة الماضية مع الذكرى السنوية الأولى للأحداث التي سجّلت خلال مظاهرات العام 2019 في الناصرية في 28 نوفمبر.

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