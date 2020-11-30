إيطاليا تحصي 16377 إصابة و672 وفاة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت، اليوم الاثنين، 16377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويمثل هذا الرقم نزولاً من 20648 حالة رصدت في اليوم السابق.

وتسجل إيطاليا أعدادا أقل من الإصابات بـ«كورونا» أيام الاثنين نتيجة للانخفاض المعتاد في عدد المسحات أيام الأحد الذي يمثل عطلة نهاية الأسبوع.

كما رصدت المصالح الطبية 672 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 541 أمس الأحد.

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد - 19 في البلاد، التي كانت أول دولة يظهر فيها المرض في أوروبا، إلى 55576 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

وسجلت إيطاليا ما مجموعه 1.6 مليون إصابة حتى اليوم.

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