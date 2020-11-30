بعد أرقام الإصابات القياسية.. إجراءات عزل جديدة في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستفرض حظر تجول في أيام العمل وإجراءات عزل عام كامل في أيام العطلات الأسبوعية للحد من تفشي فيروس كورونا بعد أن زادت حالات الإصابة والوفيات الجديدة إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال أردوغان إنه لن يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا في أيام العمل، وفي عطلة نهاية الأسبوع من التاسعة مساء الجمعة إلى الخامسة من صباح الاثنين.

وأضاف أن بعض القطاعات، ومنها سلاسل التوريدات والإنتاج، ستُعفى من هذه الإجراءات التي يبدأ العمل بها غدا الثلاثاء.

يشار إلى أن السلطات الصحية في تركيا سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات الكورونا، حيث بلغت اليوم 31219 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 188 شخصا.

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