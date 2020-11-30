المحكمة الابتدائية في بن سليمان ترفض تمتيع المحامي بوعبيد بالسراح المؤقت

رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة بن سليمان، اليوم الإثنين، تمتيع المحامي منتصر بوعبيد بالسراح المؤقت، كما قررت تأخير الملف إلى غاية 7 من شهر دجنبر القادم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هيئة دفاع المحامي منتصر بوعبيد رفضت محاكمته عن بعد، مطالبة بمحاكمته حضوريا كشرط من شروط المحاكمة العادلة، وهو المطلب الذي تفهمته هيئة الحكم.

ويتابع منتصر بوعبيد، وهو محامي ينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، بتهم “السكر العلني في الشارع العمومي، بالاضافة إلى إهانة موظف أثناء مزاولة عمله، فضلا عن احتجاز شرطي..”، وغيرها من التهم التي ينفيها المحامي المذكور جملة وتفصيلا.

وتزامنا مع أولى جلسة محاكمته، حضر عدد من المتضامنين مع المحامي منتصر بوعبيد وقفة تضامنية معه، امام المحكمة الإبتدائية.

واعتقل المحامي منتصر بوعبيد، الجمعة الماضي، كما أعلن عدد من زملاءه مؤازرته والتضامن معه.

ويشار إلى أن منتصر بوعبيد، رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في بنسليمان، والتي أوضحت ” بأنه اعتقل، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، من داخل منزله في حدود منتصف الليل”، وهو ما اعتبرته “اعتداءً، أولا على حرمة المسكن، وثانيا على الحياة الخاصة للأستاذ وعائلته، واستهدافاً للهيئة المغربية لحقوق الإنسان”.

وقالت الهيئة نفسها، إن “هذا الاعتقال، انتقام منه لفضحه مافيا العقار على مستوى الإقليم والجهة، والمتورط فيها مجموعة من الأطراف ذوو النفوذ”.

