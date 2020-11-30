ولي عهد ابوظبي يجري اتصالات هاتفية مع أسر أبطال الإنسانية الذين قضوا خلال مواجهة كورونا

الإثنين 30 نوفمبر 2020

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالات هاتفية بعدد من العائلات التي فقدت أحد أفرادها خلال عملهم في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة " كورونا ".



وأعرب خلال الاتصالات الهاتفية عن شكره وتقديره للدور العظيم الذي قام به أبطال الإنسانية بتفان وإخلاص ووفاء أثناء مواجهة الجائحة.

وأكد أن تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم باخلاص وشجاعة حتى آخر لحظات حياتهم لن ينساه مجتمع الإمارات.

وقال " فخورون بهؤلاء الأبطال الذين عاشوا بيننا وكانوا جزءا من نسيج مجتمعنا، وعملوا من أجل حماية صحة المجتمع وسلامته خلال هذه الأوقات الصعبة ".

وأضاف أن شعب الإمارات وقيادتها يعتزون بهذه النماذج المعطاءة من الأبطال من مواطنين ومقيمين ويثمنون تضحياتهم التي قدموها فهم نماذج وقدوة في التضحية الإنسانية.

وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الدكتور سودهير وشيمكار والممرضة ليزلي أورين أوكامبو، وأنور علي وأحمد السبيعي والدكتور بسام برنيه وغيرهم من الأبطال الذين وهبوا حياتهم في سبيل حماية أحبائنا وعائلاتنا لن تنساه الإمارات.. وعائلات أبطال الإنسانية يمثلون جزءا من مجتمعنا والإمارات تقف معهم وتساندهم.

من جانبهم أعرب أهالي وعائلات أبطال الإنسانية الذين قضوا على خط الدفاع الأول عن شكرهم و تقديرهم العميق لاتصاله، وأكدوا أن هذه المبادرة ليست غريبة عن قيادة الإمارات الحكيمة وشعبها. مشيرين إلى رعايته سموه الشخصية لحاجاتهم.. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال الإنسانية وتمنوا دوام الخير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومجتمعها ومستقبلها.